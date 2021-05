Vater von Michael Wendler: „Er ist nicht krank im Kopf!“

17.05.2021 12:14 Uhr

Manfred Weßels. der Vater von Michael Wendler, offenbarte in einem Interview nun erneut Details über seinen berühmten Sohn. So wollte der Schlagersänger eigentlich in jungen Jahren in die Politik gehen, weshalb der Promi-Vater auch eine „Strategie“ hinter den fragwürdigen Aussagen seines Sohnes rund um das Coronavirus vermutet und zudem erklärte: „Er ist nicht krank im Kopf!“