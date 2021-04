Veronika, Moritz & Xaver: „Ein bisschen Frieden“

03.04.2021 21:32 Uhr

Die Geschwister Veronika, Moritz und Xaver ministrieren gemeinsam in der Kirche. Doch das ist nicht ihre einzige Gemeinsamkeit, sie singen auch als Band zusammen. Mit ihrer Performance von „Ein Bisschen Frieden“ von Nicole wollen sie den „The Voice Kids“-Coaches zeigen, was in ihnen steckt.