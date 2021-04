Versöhnung dahin? Prinz Harry fliegt heute zurück!

19.04.2021 12:19 Uhr

Es war die große Hoffnung aller Royal-Fans: Prinz Harry sollte sich wieder mit seiner Familie vertragen, wenigstens bis zum 95. Geburtstag der Queen am 21.4. in seiner Heimat Großbritannien bleiben. Doch Palast-Quellen wissen: Harry fliegt am heute (19.4.) schon wieder zurück.