Victoria von Schweden – Neues Familienfoto mit den Kids doch Estelle hat etwas wichtiges vergessen

24.08.2021 13:13 Uhr

Nach den Olympics ist vor den Paralympics! Letztere beginnen am 24. August in Tokio. Auf das drittgrößte Sportereignis der Welt freut sich besonders die schwedische Königsfamilie! Klar, dass wohlwollende Grüße an die schwedischen Athleten und Athletinnen nicht fehlen dürfen.