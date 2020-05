Boygroups gehören zu den 90ern, wie die Schlagsahne auf den Erdbeerkuchen. Benjamin Boyce war damals Teil von Caught In The Act – der niederländischen Version der Backstreet Boys. Im Boygroup-Quiz tritt er gegen einen seiner größten Fans an. Wer von beide kennt sich besser mit den singenden Jungs aus?

