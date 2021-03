Video: Das denkt Ex-Kandidatin über Leni Klum als neue GNTM-Chefin

22.03.2021 14:00 Uhr

Was Ex-Kandidatin Chanel von der Idee hält, dass Heidis Tochter eines Tages die Show als GNTM-Chefin übernehmen könnte, hat sie „itsintv.de“ im Interview verraten.

Wird Leni die Zukunft von „Germany’s Next Topmodel“?

In einem Interview mit der „GALA“ sowie in der Castingshow selbst hat Modelmama Heidi Klum fallen lassen, dass sie die TV-Show gerne eines Tages an ihre Tochter Leni übergeben würde. Die 16-Jährige sorgt momentan auch schon mit den ersten Schritten ihrer Modelkarriere für begeisterte Schlagzeilen.

Das denkt Ex-GNTM-Kandidatin Chanel

Im Interview mit „itsintv.de“ sagt Chanel: „Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass Leni irgendwann die Rolle von Heidi übernimmt.“ Für die ehemalige GNTM-Kandidatin würde dieser Schritt durchaus Sinn ergeben, denn die schöne Leni sei ihrer berühmten Mutter ziemlich ähnlich.

