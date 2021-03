Video: Das sind die „The Masked Singer“-Favoriten im Finale

19.03.2021 17:00 Uhr

Am Dienstag ist es auch schon so weit: Das große Finale von „The Masked Singer“ findet statt. Vier Kandidatin sind dabei noch im Rennen und haben sich bis hierhin mit unterhaltsamen Performances wacker geschlagen.

Flamingo oder Dinosaurier – wer holt sich den Sieg?

In der offiziellen Facebook-Rategruppe haben die Fans der Show schon fleissig für ihren Favoriten abgestimmt. Wer letztendlich gewinnt, wird aber über die ProSieben-App bestimmt. Auf dem letzten Platz landet im vorläufigen Voting der Leopard, knapp vor ihm dann die Schildkröte. Für die Facebook-User ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen de, Flamingo und dem Dinosaurier.

Wer von den beiden laut der Facebook-Gruppe gewinnen wird, seht ihr im Video: