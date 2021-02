Video: Was wurde aus den „Bachelor“-Rosenkavalieren aller Staffeln?

18.02.2021 21:15 Uhr

Mit einigen Unterbrechungen gibt es die RTL-Datingshow „Der Bachelor“ schon seit knapp 20 Jahren. Was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Frauenschwarm Paul Janke nicht der erste Bachelor war.

Es gab vor Paul Janke schon einen Bachelor

So gab es 2003 schon die erste Staffel. Damals suchte Marcel Maderitsch an der Côte d’Azur nach der großen Liebe. Neun Jahre später wurde das Format mit Paul Janke wieder belebt und zum absoluten Quoten-Magnet. In der Zwischenzeit sind mit Jan Kralitschka, Oliver Sanne, Andrej Mangold oder auch Sebastian Preuss neue Bachelor nachgekommen, die seither aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken sind.

Wir stellen sie euch noch mal vor und verraten, was aus ihnen geworden ist!