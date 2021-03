Video: Elena Miras zeigt hier erstmals ihren neuen Freund

11.03.2021 18:12 Uhr

Doch die Liebe von Elena Miras und Mike Heiter scheiterte – trotz der gemeinsamen Tochter –und artete in einer fiesen Schlammschlacht aus, welche die jungen Eltern recht öffentlich austrugen. In der Zwischenzeit hat aber nicht nur ihr Ex Mike eine neue Partnerin in seinem Leben, sondern nun präsentiert auch die temperamentvolle Skandalnudel ihren neuen Schwarm.

„Mein Herz gehört jemandem“

In den letzten Wochen heizte die schöne Schweizerin mit kryptischen Botschaften die Gerüchteküche an und erklärte in einem Posting: „Mein Herz gehört jemandem.“ Dieser Jemand ist der Schweizer Rapper Xellen7, der auf den bürgerlichen Namen Leandro Teixeira hört.

Hier im Video zeigen wir das erste gemeinsame Bild der beiden!