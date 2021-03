Video: Ex-GNTM-Kandidatin Miriam verrät ihre Favoritin

18.03.2021 17:05 Uhr

Modelchefin Heidi Klum schmiss Kandidatin Miriam (24) in der letzten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ raus. Die 24-Jährige sei Heidi zu perfekt. Ihr würden die Ecken und Kanten fehlen, was sie als Model langweilig machen würde. Nun hat Miriam sich dazu geäußert, welcher GNTM-Kollegin sie nach ihrem Rausschmiss den Sieg am meisten wünscht.

Diese Kandidatin ist ihre Favoritin

Bereits in ihrem Podcast schwärmte Miriam in den höchsten Tönen von GNTM-Mitstreiterin Ashley (22). Nach ihrem Exit sprach „itsintv.de“ mit Miriam darüber, was ihre einstige Konkurrentin so besonders macht und warum sie ihr sogar Chancen auf den Titel ausmalt.

Miriam: „Ashley wird meine Muse bleiben“

Begeistert erzählt Miriam, was sie an Ashley so fasziniert und das ist vor allem die Gelassenheit des 22-jährigen Models. Sowohl bei Fotoshootings als auch auf dem Catwalk meistert Ashley alle Aufgaben laut ihrer ehemaligen Mitstreiterin stets souverän ohne große Aufregung.

Im Video spricht Miriam darüber, was Ashley sonst noch ausmacht.