Video: Georgina Fleur soll schwanger sein – So erfuhr sie die Baby-News

04.03.2021 11:09 Uhr

Eigentlich hätte Georgina Fleur an der kommenden Staffel des Sat.1-Trash-Formates „Promis unter Palmen“ teilnehmen sollen, musste aber spontan durch eine andere Promi-Dame ersetzt werden. Die betreuenden Show-Ärzte in Thailand hätten der hübschen Rothaarigen kein „Go“ nach dem Gesundheitstest geben können.

Darum konnte sie nicht „Promis unter Palmen“ teilnehmen?

Zu groß sei das Risiko eines Schwächeanfalls in der Sendung gewesen, hieß es in Medienberichten. Die „Bild“-Zeitung zitiert nun eine weitere Quelle, die aus Georginas Umfeld stammen soll, mit den Worten: „Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde.“ In der Zwischenzeit hat Georgina ihr Instagram auf privat gestellt.

Mehr Hintergründe zu ihrer angeblichen Schwangerschaft zeigen wir hier im Video.