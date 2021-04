Video: GNTM 2021 – Das erwartet uns im Finale

19.04.2021 12:24 Uhr

ProSieben und Heidi Klum haben es auch trotz der Coronavirus-Pandemie mal wieder geschafft, die aktuelle Staffel „Germany’s next Topmodel“ spannend und interessant zu gestalten. Doch wie wird das GNTM-Finale in diesem Jahr ablaufen? Alle Details in unserem Video.