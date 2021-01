14.01.2021 17:17 Uhr

Video: GNTM 2021 – DAS sind die ersten Bilder!

Am 4. Februar ist es endlich wieder so weit: Heidi Klum sucht nach DEM Nachwuchsmodel Deutschlands. Die Modelmama bereitet ihre Sprösslinge Woche für Woche darauf vor, dass eine von ihnen es ganz groß bringt. Normalerweise dreht sich die Kampagne – und der Vorspann von „Germany’s Next Topmodel“ – um Heidi. Doch das ist dieses Jahr anders!

Dieses Jahr ist Heidi nicht mehr allein der Star der Kampagne. Sie steht zwar noch immer im Mittelpunkt, aber dieses Jahr ist sie umstellt von ihren Küken. Damit stellt sie uns all ihre 33 auserwählten Meeedchen bereits vor Erscheinen der Staffel vor. Die Kampagne der 16. Staffel „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidis langjähriger Freund und Starfotograf Rankin geschossen.

