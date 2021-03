Video: GNTM-Siegerin Jennifer Hof – Große Probleme nach dem Finale?

23.03.2021 16:15 Uhr

In der dritten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ konnte die damals 17-jährige Jennifer Hof sich gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen und gewann den Titel. Einige Zeit später hing sie ihre Laufsteg-Karriere dann allerdings doch an den Nagel.

Sie musste alles verarbeiten

Im Interview mit „Promiflash“ verriet die Ex-GNTM-Gewinnerin nun, dass ihr damals wenige Jahre nach ihrem großen Sieg alles etwas zu viel wurde. „Ich hatte dann mit 20 oder 21 so ein bisschen Probleme, mit all dem klarzukommen. Und hinterherzukommen, was ich da erlebt hatte“, verriet Jennifer.

GNTM ist eine intensive Zeit

Die Zeit bei der Castingshow verlangt nämlich einigen von den jungen Frauen ab. Schließlich verbringen die Models, wenn sie es bis ins Finale schaffen, ganze 3 Monate ohne ihre Familien – und sind pausenlos mit den anderen Kandidatinnen zusammen. Das macht die Zeit bei der TV-Show für die Mädchen so viel intensiver.

Was heute aus Jennifer Hof geworden ist, verrät sie im Video: