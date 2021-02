Video: Hamburger Zoll stellt mehr als 16 Tonnen Kokain sicher

24.02.2021 17:23 Uhr

In fünf Containern aus Paraguay hat der Hamburger Zoll mehr als 16 Tonnen Kokain sichergestellt.

Das Rauschgift sei am 12. Februar unter Blechdosen mit Spachtelmasse gefunden worden, teilte das Zollfahndungsamt am Mittwoch mit. Es handele sich um die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge. Der Verkaufswert liegt bei bis zu 3,5 Milliarden Euro.

