Video: Prinz Marcus von Anhalt – DAS ist seine Tochter!

12.04.2021 21:45 Uhr

Protz-Prinz, Populist und Polarisierer: Bei „Promis unter Palmen“ macht Prinz Marcus von Anhalt seinem Ruf mal wieder alle Ehre. Doch der 54-Jährige ist nicht nur Proll, sondern auch Papa!

Prinz Marcus von Anhalt hat eine 10-Jährige Tochter

Teure Uhren, Luxus-Autos und ganz viel Selbstinszenierung: So kennt man Prinz Marcus von Anhalt. Der hat aber auch eine weiche Seite und die kommt vor allem bei seiner zehnjährigen Tochter Shanaya zum Vorschein. Wie liebevoll sich Marcus schon seit der Geburt seiner kleinen um sie kümmert, zeigen wir im Video.



Er schenkte seiner Tochter einen Affen

Bei so viel Vaterliebe übertreibt der Skandal-Prinz auch gerne mal. So zuletzt an Weihnachten, als er seiner Tochter einen Pavianbaby schenkt. Bei der lieb gemeinten Geste handelt es sich allerdings um Tierquälerei. Denn Affen sind wilde Tiere, die nicht als Haustier gehalten werden sollten. Das kann nämlich ziemlich gefährlich werden – für Tier und Mensch.