Heute nervt sie uns meistens, aber in den 90ern haben wir sie geliebt: TV-Werbung! Und bei nicht wenigen Kindern der 90er, hat sich der eine oder andere Slogan ins Hirn gebrannt. Testet euch in unserem Video. Für uns treten Papa gegen Tochter an: Wer kennt sich beim Thema Werbung besser aus?

