Video: Rebecca Mir tanzt mit Babykugel durchs Bild

23.03.2021 13:45 Uhr

Sport gehört für die „taff“-Moderatorin einfach zum Alltag – auch mit riesigem Babybauch. Model Rebecca Mir gibt ihren knapp 987.000 Followern auf Instagram regelmäßige Einblicke in ihre täglichen Trainingseinheiten.

Trainingspartner und Ehemann

Häufig mit dabei ist Ehemann Massimo Sinató, denn der professionelle Tänzer steht Rebecca in Sachen Sportlichkeit natürlich in nichts nach. So trainieren die beiden oftmals gemeinsam im hauseigenen Fitness-Raum.

Rebecca im „Michael Jackson“-Fieber

Kürzlich teilte das Model jedoch ein etwas anderes Video aus dem Gym. Während Massimo im Hintergrund fleißig trainiert, tanzt Rebecca im Moonwalk und mit riesiger Babykugel lachend durchs Bild. Scheint, als wären die Schwangerschaftshormone mit der 29-Jährigen durchgegangen, aber eins steht fest: Das Baby wird sicherlich das tänzerische Talent seiner Eltern abbekommen!

Den Videoclip und weitere Einblicke gibt es hier: