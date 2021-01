28.01.2021 22:15 Uhr

Video: Sebastian Hoeneß über die Chancen, den FC Bayern München zu schlagen

In der Hinrunde haben sich die Hoffenheimer ja immerhin auch klar mit 4:1 durchgesetzt. Dieses Mal treten die Jungs allerdings nicht vor heimischer Kulisse an, sondern in der Allianz Arena beim deutschen Rekordmeister.

Im Video verrät Sebastian Hoeneß (38), der selbst jahrelang Jugendtrainer beim FC Bayern war, wie er die Chancen auf einen erneuten Sieg der TSG einschätzt.