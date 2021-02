Video: So heiß zeigt sich „Bauer sucht Frau“-Star Denise auf Instagram

22.02.2021 16:54 Uhr

In der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ konnte sich Bio-Bäuerin Denise nur schwer zwischen ihren drei Verehrern bei der Hofwoche entscheiden. Schlussendlich fiel ihre Wahl auf einen vierten Verehrer – nämlich Nils, den sie zuvor eigentlich schon nach Hause geschickt hatte.

Sie heizt ihren Fans ein!

In der Zwischenzeit haben sich die Landwirtin und ihr Herzens-Gewinner verlobt und wohnen zusammen auf einem Hof. Privat weiß die leidenschaftliche Reiterin sonst ganz genau, was sie will. In den sozialen Netzwerken heizt Denise ihren Fans regelmäßig mit heißen Schnappschüssen ein. So auch zum Valentinstag! Hier im Video zeigen wir euch ihre heißesten Bilder!