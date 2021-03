Video: Sylvie Meis reagiert schockiert auf Dieter Bohlens DSDS-Aus

17.03.2021 15:15 Uhr

Dieter Bohlen (67) sei von der Nation geliebt und sein Jury-Aus schockiert Moderatorin Sylvie Meis (42) ganz besonders. „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ ohne Dieter kann sich die Niederländerin, wie so viele andere, einfach nicht vorstellen.

Wird Sylvie Dieters Rolle in der Jury übernehmen?

Jury-Erfahrung in den Formaten hat Sylvie schon, wäre sie also an der Stelle interessiert? „Die Chefposition in zwei der beliebtesten Formate des deutschen Fernsehens würden, glaube ich, alle sehr gerne haben“, so die 42-Jährige. Aber in diese Fußstapfen zu treten, sei laut ihr eine unfassbar große Aufgabe.

Das Rätsel bleibt offen

Die Frage, wer Dieters Rolle als Jury-Chef nach fast 20 Jahren übernehmen wird, bleibt also noch eine Weile offen. Trotzdem scheint es ja so, als sei die schöne Blondine dieser Challenge nicht ganz abgeneigt.

