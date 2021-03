Video: Was wurde aus „Malcolm mittendrin“-Star Frankie Muniz?

15.03.2021 21:18 Uhr

Von 2000 bis 2006 spielte Kinderstar Frankie Muniz die Hauptrolle in „Malcolm mittendrin“. Die Comedy-Sitcom zeigte in insgesamt sieben Staffeln den Alltag einer extrem dysfunktionalen, aber gleichzeitig liebenden Familie in der fiktiven Vorstadt Newcastle.

Darum geht es bei „Malcom mittendrin“

Mittelpunkt der Handlung sind die Probleme des drittältesten Sohnes Malcolm, der mit seinen Streichen nicht nur regelmäßig seine Eltern an den Rand der Verzweiflung bringt, sondern auch sich selbst.

Harte Zeiten nach dem Serien-Aus

Doch nach dem Aus von „Malcolm mittendrin“ wurde es recht schnell ruhig um den mittlerweile 35-Jährigen. So machten ihm unter anderem auch gesundheitliche Probleme zu schaffen. Aber wie geht es ihm heute?

Hier im Video verraten wir euch, was aus dem einstigen Kinderstar wurde!