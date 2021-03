Video: Was wurde aus „Traumhochzeit“-Moderatorin Linda de Mol?

02.03.2021 21:15 Uhr

Mit ihren langen blonden Haaren, den strahlend blauen Augen und dem charmanten Akzent eroberte Moderatorin Linda de Mol die Herzen ihrer Zuschauer im Sturm. Durch ihre fröhliche Art waren ihre Shows „Traumhochzeit“ und „Domino Day“ mehrere Jahre in Folge reine Publikumsmagnete.

Plötzlich wurde es still um sie

Die schlagfertige Niederländerin stammt aus einem wahren Medien-Imperium. So ist der Vater der heute 56-Jährigen in Holland ein bekannter Schlagersänger und ihr Bruder der Gründer des großen Produktionsunternehmens Endemol. Doch was wurde aus der hübschen Blondine? Wie ist es ihr ergangen?

Hier im Video verraten wir, was Linda de Mol in den letzten Jahren so gemacht hat und was aktuell so bei ihr ansteht!