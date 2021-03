Video: Wendler völlig pleite? Sänger zu drastischen Schritten gezwungen

17.03.2021 15:45 Uhr

In den letzten Wochen machte Michael Wendler (48) vor allem mit einer Sache Schlagzeilen: Seinen fragwürdigen Corona-Ansichten. Der Karriere des Schlagersängers tat dies allerdings überhaupt nicht gut – und das, wo er finanziell ohnehin nicht in der besten Lage war.

Der Wendler steht vor Schuldenbergen

Rund eine Millionen Euro Schulden soll Michael Wendler alleine beim deutschen Finanzamt haben. Und damit scheint nicht Schluss zu sein. Anscheinend ist beim Sänger aktuell doch nicht alles so „Egal“. Um seinen Geldproblemen ein Ende zu bereiten, muss er nun die Notbremse ziehen und Teile seines Eigentums verkaufen.

Was bedeutet das für Frau Laura?

Sein Haus in Cape Coral (Florida) hat Michael Wendler nun für satte 512.000 Euro verkauft. Gemeinsam mit seiner Frau Laura (20) und Tochter Adeline Norberg (19) wird er nun in einem gemieteten Haus in den USA leben. Zurück nach Deutschland möchte der Musiker vorerst nicht ziehen.

Wovon der Wendler sich noch getrennt hat, seht ihr im Video: