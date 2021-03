Virales TikTok-Video: Papa schockt seine Zwillinge ohne Bart!

09.03.2021 18:01 Uhr

Schon vor einigen Monaten geht der Trend auf TikTok rum, dass sich Väter – die eigentlich Bart tragen – ihren Kindern komplett rasiert zeigen. Für die Kleinen steht dann nämlich ein ganz neuer Mensch vor ihnen. So auch im Fall von Jonathan Normoyle und seinen Zwillingen.

Die Zwillinge von Jonathan Normoyle kennen ihren Papa eigentlich mit einem dunklen Vollbart. Den rasierte sich der Dreifach-Vater allerdings von einigen Wochen einfach ab. Die Reaktion seiner beiden kleinen Babys ist so witzig, dass bereits mehr als acht Millionen Menschen das Video gesehen haben. Wie die Zwillinge reagiert haben, zeigen wir im Video.

@jonathannormoyle1I shaved for the first time in a while and my girls did not like it.? original sound – Jonathan Normoyle