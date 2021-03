Vom Aussterben bedroht: Seltene Tierarten im Tiergarten Nürnberg

12.03.2021 14:36 Uhr

In der freien Wildbahn sind viele Tiere vom Aussterben bedroht. Die letzten noch lebenden Tiere sind oft nur noch in Zoos zu finden – so auch im Tiergarten Nürnberg. In diesem Video zeigen wir, welche seltenen Tierarten es in der Frankenmetropole zu bestaunen gibt.