Mittwoch, 22. Mai 2019 22:00 Uhr

Meistens zieht es Menschen, wenn sie auswandern, eher in die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. „Descendants“-Star Dove Cameron jedoch hat andere Pläne: Die Schauspielerin will in Zukunft nämlich nach Europa auswandern. Wohin genau es sie zieht, verraten wir euch hier.