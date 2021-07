Was macht eigentlich Ulla Kock am Brink?

05.07.2021 16:40 Uhr

„Ach, ich nehme das Leben, wie es ist, und bin dankbar, dass ich immer noch so munter, gesund und fit bin.“ Ulla Kock am Brink: Sie moderierte in den 1990er-Jahren „Die 100.000 Mark Show“, jetzt wird sie 60.