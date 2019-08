Samstag, 10. August 2019 22:00 Uhr

Schon vor einiger Zeit haben auch die letzten „Dr. House“-Stars ihre Arztkittel abgelegt. Aber wie geht es Hugh Laurie & Co. heute? Wir haben für euch recherchiert, welche Projekte die einstigen Götter in Weiß verfolgt haben. Also, verpasst nicht den ersten Teil unseres Videos!