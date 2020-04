Als Unternehmer setzt sich Bill Gates mit seiner Stiftung für den Kampf gegen das Coronavirus ein. Daher äußerte der „Microsoft“-Gründer nun auch Kritik an den USA sowie Donald Trump. Dort vermisst der Unternehmer nämlich die richtigen Maßnahmen, die wiederum in Deutschland eingeführt wurden. So gab es auch Lob für Angela Merkel von Bill Gates. Mehr Infos gibt es hier.

Diesen Beitrag Teilen