Michael Wendler ist schon seit geraumer Zeit glücklich mit seiner neuen, sehr viel jüngeren Freundin Laura liiert. Seine Ex Claudia Norberg ist derweil noch nicht fündig geworden. Das soll sich am besten schon bald in der neuen TV-Sendung ändern, in der man sie bei der Partnersuche sehen wird. Details gibt es hier!

