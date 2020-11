06.11.2020 10:39 Uhr

Wenn du alle 19 Werbejingles erkennst, bist du ein wahres 90er Kind!

Wenn du in den 90ern ab und zu mal den Fernseher angeschaltet hast, dann kennst du bestimmt auch die ikonischen Werbejingles von damals! Jetzt kannst du dein Wissen in unserem Quiz testen: Schau dir das Video an und rate mit! Bist du schneller als unsere Kandidaten?