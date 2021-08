Wer ist Danni Büchner? Auf Babs Planeten ist sie eine Unbekannte

17.08.2021 23:15 Uhr

Obwohl sie ihre Zeit in der Raumstation verbringt, scheint Babs in anderen Sphären zu schweben. Keinen ihrer Mitbewohner:innen kannte sie vor „Promi Big Brother „, was besonders Danni irritiert. Denn auch von Dannis verstorbenem Mann will Babs noch nie etwas gehört haben. Doch auch Melanie kann bei Babs nur noch den Kopf schütteln …