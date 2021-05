Wer ist eigentlich Roman Protasevich?

25.05.2021 18:00 Uhr

In Berlarus wurde am Wochenende ein Linienflugzeug in Minsk zur Landung gezwungen. Der Grund: Roman Protasevich. Der Journalist wurde offenbar nach der Landung vom Geheimdienst abgeführt. Aber wer ist der Mann und was wird ihm vorgeworfen?