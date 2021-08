„Wie ein Psycho!“ – Paco platzt der Kragen

14.08.2021 21:08 Uhr

Die Einkaufssituation lässt die Gemüter beim gemeinsamen Abendessen hochkochen. Jörg analysiert: „Ein einziger Funke und es geht in die Luft!“ Besagter Funke ist Rafi Rachek und in die Luft geht diesmal Paco Steinbeck. Letzterer redet sich immer mehr in Rage und beschuldigt Rafi, „wie ein Psycho“ zu starren. Rafi will sich das nicht gefallen lassen. „Ich bin kein Psycho“, verteidigt er sich. Doch das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen.