30.09.2020 19:50 Uhr

Wie Sie Mit Den Allergien Lhrer Haustiere Umgehen

Es wird geschätzt, dass etwa 10 % der Haustiere an irgendeiner Art von Allergie leiden

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Katzen und Hunde unter anderem gegen Flöhe, Pflanzen und Hausstaubmilben allergisch sind

Wenn Ihr Haustier Allergien hat, kann es unter juckender, geröteter oder entzündeter Haut leiden

Sie können auch Atemwegssymptome wie Husten, Niesen oder Keuchen haben

Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Dingen, die Haustierbesitzer tun können, um mit den Allergien ihres Haustiers fertig zu werden

Wenn Ihr Haustier zu bestimmten Jahreszeiten besonders juckt, wischen Sie ihm Fell und Pfoten ab, wenn es ins Haus kommt

Dadurch wird ihre Exposition gegenüber Allergenen in der Umwelt minimiert

Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation in Ihrer Wohnung und reinigen Sie den Bereich um das Bett Ihres Haustiers regelmäßig

Es ist auch möglich, dass Tiere gegen bestimmte Nahrungsmittel allergisch sind

Ihr Tierarzt kann Ihnen helfen, Ihr Haustier auf eine Eliminationsdiät zu setzen, um das Problem zu finden

Sie können auch mit Ihrem Tierarzt über mögliche pharmazeutische Optionen sprechen, die Ihrem Haustier zur Verfügung stehen