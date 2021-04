Willi Herren (†): SO verlief seine Karriere im TV

23.04.2021 16:00 Uhr

Der Tod von Entertainer Willi Herren am 20. April 2021 kam überraschend. Der Schauspieler schaffte seinen Durchbruch im TV in der TV-Kult-Serie „Lindenstraße“. Doch in welche großen TV-Projekten war er noch involviert? Die Höhepunkte seiner Karriere im TV gibt es in unserem Video.