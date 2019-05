Donnerstag, 2. Mai 2019 22:00 Uhr

Was für eine Überraschung bei der Filmpremiere von „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ in New York. Hier überraschten Ryan Reynolds und seine Liebste Blake Lively auf dem roten Teppich mit einem Babybauch. Auf Instagram wollen Fans bereits wissen, dass es ein Junge wird. Alle Details gibt es hier!