Dienstag, 16. Juli 2019 22:00 Uhr

Harry Styles könnte schon bald ein waschechter Disney-Prinz werden. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, steht der „One Direction“-Star in Verhandlungen, Prinz Eric in der Realverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ zu spielen. Wer sonst noch bei dem Streifen mit an Bord ist, das und mehr erfahrt ihr hier!