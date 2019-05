Donnerstag, 16. Mai 2019 22:00 Uhr

Als in den 90ern die Dramedy-Serie „Wunderbare Jahre“ bei uns im Fernsehen lief, konnten wir dem jungen Helden Kevin Arnold beim Erwachsenwerden zuschauen. Ihr hängt immer noch an der Serie und wollt wissen, was Fred Savage, Danica McKellar oder auch Alley Mills heute, fast 30 Jahre nachdem Serien-Aus, machen? Mehr gibt es hier!