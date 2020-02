Am 6. Februar 2020 wurde YouTuberin Bibi Claßen 27 Jahre alt. An diesem besonderen Tag ließ sie via Instagram auch ihre Fans teilhaben, die fleißig gratulierten. Neben Blumen und großen Überraschungen gab es auch ein außergewöhnliches Geburtstagsständchen von Ehemann Julian. Details gibt es hier!

