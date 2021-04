YouTube-Star Dagi Bee: Botox in der Stirn?

08.04.2021 11:02 Uhr

Dagi Bee beteuert immer wieder, außer an ihren Lippen keine Beauty-Eingriffe gehabt zu haben. Doch die neuesten Instagram-Storys des YouTube-Stars deuten auf Botox in der Stirn hin. Die Indizien gibt’s in unserem Video.