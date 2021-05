Zellveränderung: Schock-Diagnose für Vanessa Mai

27.05.2021 16:20 Uhr

Vanessa Mai spricht in ihrem neuesten Post auf Instagram ein sehr ernstes und intimes Thema an. Bei der Schlagersängerin wurde eine Zellveränderung diagnostiziert. Diese kann in seltenen Fällen zu Gebärmutterhalskrebs führen.