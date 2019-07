Dienstag, 2. Juli 2019 22:00 Uhr

Zendaya und Tom Holland starten ab dem 4. Juli auf den Kino-Leinwänden durch, denn dann sieht man das Duo in „Spider-Man: Far from Home“. Jetzt hat die Schauspielerin verraten, dass sie sich sorgt, dass ihr Co-Star im Spider-Man-Anzug sterben könnte. Details erfahrt ihr hier!