Mittwoch, 31. Juli 2019 22:00 Uhr

„Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling feierte am 31. Juli ihren 54. Geburtstag. Emma Watson, die in der magischen Filmreihe Hermine Granger spielte, teilte auf Instagram ein Foto von sich mit dem Geburtstagskind und Evanna Lynch, die auch in den Filmen zu sehen war, um Rowling zu gratulieren. Details zu dem süßen Pic gibt es hier.