Woran lag es, dass Ex-GNTM-Kandidatin Johanna mit jeder Folge mehr an Selbstbewusstsein zu verlieren schien? Auch den Zuschauern blieb das nicht verborgen uns so konfrontierten sie die Castingshow-Teilnehmerin damit. „itsintv.de“ hat das Curvy Model zum Skype-Interview getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was sie von der Kritik hält. Alle Infos gibt’s hier.

