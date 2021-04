Zum Start von „Promis unter Palmen“: Katy Bähm hat geheiratet

13.04.2021 12:54 Uhr

Ein ganz besonderer Tag für Katy Bähm. Am 12. April 2021, pünktlich zum Einzug von Katy in die thailändische Villa von „Promis unter Palmen„, wagen das Showtalent und sein langjähriger Lebensgefährte Francis den Schritt zum Standesamt in Berlin.