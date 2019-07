Mittwoch, 10. Juli 2019 22:00 Uhr

Na, ob das so oft vorkommt? „The Woman in the Window“, der neue Film mit Amy Adams, ist verschoben worden. Grund dafür ist die Reaktion des Test-Publikums. Offenbar haben viele Menschen den dritten Akt des Films nicht verstanden. Weitere Details verraten wir euch hier.