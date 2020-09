14.09.2020 19:35 Uhr

Felix von Jascheroffs Neue sieht aus wie seine Alte

Felix von Jascheroff hat seine neue Freundin erstmals von Vorne gezeigt. Nach der Trennung von Bianca ist er seinem Beuteschema treu geblieben.

Felix von Jascheroff (38) hat ein Foto mit seiner neuen Freundin hochgeladen, die zumindest auf Instagram Alexandra Sophie heißt. Bereits vor wenigen Tagen hat der „GZSZ„-Star seinen Followern verraten, dass er frisch verliebt ist. Während er die Glückliche damals nur von hinten gezeigt hat, folgte nun das erste echte Pärchen-Foto der beiden Turteltauben.

Quelle: instagram.com

Wochenende in der Natur

Offensichtlich haben Felix und seine neue Flamme das gute Wetter am Wochenende am See genossen. Auf dem Instagram-Beitrag war jedenfalls zu sehen, wie sich Alexandra an den 38-Jährigen gekuschelt hat. „Momente genießen, Minuten zu Stunden werden lassen und jede Sekunde einatmen…Macht euch eine angenehme schöne Woche und bleibt gesund“, so Felix zu dem Post.

Felix von Jascheroff’s Bruder freut sich für ihn

Harmonischer hätte er es nicht formulieren können aber immerhin zeigt das auch, wie glücklich er mit Alexandra ist. Das freut nicht nur die Fans, sondern auch den Bruder des Darstellers „Schön dich so glücklich zu sehen Bruder“, schrieb zum Beispiel sein Bruder Constantin, der ebenfalls als Schauspieler arbeitet.

Zwischen den beiden scheint es ernst zu sein

„Ich liebe dich“, kommentierte Alexandra. Die Sache zwischen den beiden scheint also wohl schon erster zu sein. „Was für ein schönes Paar“, freute sich ein Follower für die beiden. „Schön, dass es dir gut geht“, schrieb zudem ein Anhänger.

Trennung von Bianca im April

Lange war Felix von Jascheroff nicht Single. Der „GZSZ“-Star gab erst im April die Trennung von seiner Ehe-Frau Bianca Bos bekannt. Danach wollte er sich eigentlich Zeit lassen, ehe er sich in die nächste Beziehung stürzt. Im „GZSZ“-Podcast erklärte er nach dem Liebes-Aus: „Frauen kennenlernen ist ja immer so eine Sache. Denn wenn man Frauen kennenlernt, möchte man ja auch die Richtige kennenlernen und nicht nur, weil wir jeden Abend im Fernsehen zu sehen sind.“

Das ist seine Neue

Aufgrund der Haarfarbe ähnelt die Ex des Frauenschwarms schon sehr seiner neuen Partnerin. Alexandra Sophie kommt aus Berlin und arbeitet als Clubmanagerin eines Fitnessstudios. Viel mehr ist über die Glückliche bisher aber noch nicht bekannt.