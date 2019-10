Aaron Carter hat eine Neue und sie ist keine Unbekannte

Vor wenigen Monaten trennte sich Aaron Carter (31) von seiner Freundin Lina Valentina, mit der er eigentlich eine gemeinsame Zukunft geplant hatte. Danach machte er Schlagzeilen mit seinem öffentlichen Beef mit Bruder Nick Carter (39).

Jetzt zeigt Aaron Carter sich mit einer neuen Frau an seiner Seite: Jenna Shea! Die sehr freizügige Dame nennt sich auf Instagram „Aaron Carters Bitch“ und scheint vernarrt in den Sänger zu sein. Beide posteten in den letzten Stunden zahlreiche seltsame Pärchenbilder, zu einem schrieb seine „Bitch“: „Meins“.

Sie steht auf Rapper

Auf einem anderen Bild, dass Carter selbst postete sieht man die Blondine und ihr üppiges Decollete mit einem Handy im Bett liegen. Dazu schrieb Aaron: „Guten Morgen Baby, leg das Handy weg und setz dich auf meinen Penis.“

Ziemlich viele Informationen, die Aaron und Jenna mit ihren Followern teilen. Jenna ist in Amerika keine unbekannte Dame, sie machte Schlagzeilen, weil sie sich angeblich bereits auf eine handvoll Rapper wie z.B. Lil Wayne, Fabolous, French Montana, Yung Berg, Soulja Boy und Tyga eingelassen haben soll.